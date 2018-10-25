"Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğindeki (ÜNİKOP) 13 üniversite ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında protokol imzalandı.

İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, bir otelde düzenlenen toplantıda, merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in tanıtılmasına katkı sağlayacak etkinlikler için toplantıya katılan rektörlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayattayken de değerinin bilindiğini söyleyen Çetinkaya, Sezgin'in değer biçilmeyen bir kütüphanesi olduğunu ve bunun da dünyada eşinin bulunmadığını kaydetti.

- "İnşallah o kitapları Türkiye'ye getireceğiz"

Çetinkaya, Sezgin'in Almanya'daki kütüphanesini Türkiye'ye bağışladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye üçte birini getirdik. Diğer üçte birini uçakla getirirken Almanya el koydu, üçte ikisi Almanya'da kaldı. Hoca 91 yaşında kitaplarını 'Türkiye'ye kaçırıyor' diye Almanya'da hırsız muamelesi gördü. Maalesef hoca, bu duruma çok üzüldü. Bu onu çok etkiledi. Şu ana kadar Almanya'ya hizmet etmiş bir insanın, hocanın Almanya'da böyle biri durumla karşılaşması onu çok üzdü. Karısı Almandır, Müslüman olmuştur. Hanımefendi, Almanlara 'mafya' demeye başladı. Mafya diyordu. Bu kitapların üçte ikisi hala Almanya'da. Hocamız, zamanında vekaletname vermişti. Bir dava açtık, uzun senelerdir uğraşıyoruz. İnşallah o kitapları Türkiye'ye getireceğiz. Hukuksal bir durum oldu."

- "Eserler arasında bin 200 yıllık el yazması kitap var"

Türkiye'ye getirilen kitapların İstanbul Gülhane’deki bir kütüphanede yer aldığını anlatan Çetinkaya, akademisyenlerin de bundan istifade edebileceğini ifade etti.

Çetinkaya, "Resmi olarak açılmadı ama açık sayılır. Bu kütüphanenin bağışlanmasında Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı var. Bu kitapların Türkiye'ye hediye edilmesinde en büyük etken mütevelli heyeti üyemiz Bilal Erdoğan'dır. Sadece bundan değil hocaya verdiği değerden dolayı hocam fikrini değiştirdi. Eserler arasında bin 200 yıllık el yazması kitap var, kasada saklı." diye konuştu.

- "50'nin üzerinde etkinlik görülüyor"

Yapılacak etkinliklerin organizasyonu için görevlendirilen Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise toplantının 2019 yılında etkinliklerin Tükiye sathında plan ve program dahilinde ilerlemesini sağlamak için düzenlendiğini aktardı.

ÜNİKOP içerisindeki üniversitelerle protokol imzalandığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki 206 üniversitenin etkinlikleri takvime bağlanacak. Arzumuz, aralık ayı gelmeden takvime koyup Cumhurbaşkanımıza takdim etmek. Hedefimiz talimat buyurdukları takdirde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılış gerçekleştirip tüm Türkiye'de Fuat Sezgin hocamızın özelinde, İslam bilim tarihinin medeniyete katkılarını yeni nesillere anlatabilmek. Hedefimiz, ülke sathında ve dışında etkinlikler gerçekleştirmek. Taslak programalara bakıldığında 50'nin üzerinde etkinlik görülüyor. Hocamızı hem yad etmiş olacağız hem de unutulmuş olan İslam bilim tarihi geleneğini ve geçmişini gençlere, toplumumuza anlatmak için vesile olacak. 1960 yılında bu memleketten tabiri caizse sürülmüş olan bir değerin, tekrar ülkemize kazandırılmış olmasında önemli katkı sağlacaktır."

Toplantıda, KOP Üniversiteler Birliği'nin üyesi 13 üniversite rektörü, ilgili protokolü imzaladı.



Protokolle Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihinin dünya medeniyetine katkısı anlatılacak. İBTAV ile üniversitelerin sorumlulukları belirlenecek.