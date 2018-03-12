Prof. Dr. Bozkurt, ölümünün birinci yılında anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Rifat Bozkurt, vefatının birinci yıl dönümünde çalışma arkadaşları tarafından, adını taşıyan "Mineral Müzesi" önünde anıldı.

ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen anma töreninde konuşan Jeoloji Mühendisliği Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kadir, merhum Bozkurt'un bölümün kurulmasında önemli katkılarının olduğunu ve çalışma hayatı boyunca derlediği birbirinden değerli mineral örneklerini meslektaşlarına emanet ettiğini belirtti.

Kadir, "Bugün, fiziki olarak aramızda olamasa da bize miras bırakmış olduğu bu değerler ile manevi olarak her zaman bizlerledir. Huzurlarınızda, Rifat Bozkurt'u bölümümüz adına sonsuz saygı ve özlemle anıyorum ve nur içinde yatmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Törende, çalışma arkadaşları Bozkurt'a duydukları özlemi dile getirdi.

