Potoçari cenaze töreninin ardından sessizliğe gömüldü

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanının daha defnedilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yeniden sessizlik hakim oldu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımın 24. yılı dolayısıyla düzenlenen toplu cenaze ve anma törenine katılmak üzere, sabahın erken saatlerinden itibaren Potoçari'ye gelen binlerce kişi, törenin ardından evlerine döndü.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği anıt mezarlık ise kalabalığın dağılmasıyla sessizliğe gömüldü.

Törenleri takip eden yerel ve uluslararası medya kuruluşları da son yayınlarını gerçekleştirip Potoçari'den ayrılırken, törenlere katılan gönüllü gençler, kalabalığın ayrılmasının ardından anıt mezarlığı temizledi.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen kurbanların sayısı, bugünkü cenaze töreninin ardından 6 bin 643'e yükseldi.

Bu yıl defnedilen 33 kurbanın en genci 16 yaşında öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşında öldürülen Saha Cvrk oldu.

Bu yıl defnedilen tüm kurbanların isimleri ise şöyle:

"Mevlid Bektic, Nedzad Bajraktarevic, Bajro Salkic, Muradif Husic, Semso Purkovic, Kasim İsakovic, Asim İsakovic, Semso Avdic, Adil Suljic, Resid Cvrk, Saha Cvrk, Fadil Gabeljic, Sidik Memic, Vekaz Tihic, Enver Tahic, Husejn Meholjic, Sabahudin Salkic, Mali Mehmedovic, Sabit Suljic, İsmet Mehmedovic, Behadil Hirkic, Esad Nukic, Ahmet Jasarevic, Zijo Mujic, Fahrudin Mujic, Hajro Tabakovic, Omer Ahmic, Osman Cvrk, Zaim Pilav, Fuad Pilav, Sadik Saranovic, Smail Tabakovic ve Hamed Tihic."