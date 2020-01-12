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Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü
Portekizli motosiklet sürücüsü Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.
Genel 12.01.2020, 14:08
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 40 yaşındaki sporcu, başkent Riyad ile Wadi al Dawasir kasabası arasındaki 7. etabın 276'ncı kilometresinde kaza yaptı.
Etap öncesi genel klasmanda 46. sırada bulunan Hero takımı pilotu Gonçalves'in, 13 kez yarıştığı Dakar Rallisi'ndeki en iyi derecesi 2015'te elde ettiği genel klasman ikinciliğiydi.