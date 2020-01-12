Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 40 yaşındaki sporcu, başkent Riyad ile Wadi al Dawasir kasabası arasındaki 7. etabın 276'ncı kilometresinde kaza yaptı.

Yetkililerin olay yerinde bilinci kapalı ve kalbi durmuş halde bulduğu Gonçalves'in, ambulans helikopterle götürüldüğü Layla Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Etap öncesi genel klasmanda 46. sırada bulunan Hero takımı pilotu Gonçalves'in, 13 kez yarıştığı Dakar Rallisi'ndeki en iyi derecesi 2015'te elde ettiği genel klasman ikinciliğiydi.