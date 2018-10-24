ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilciliği ekiplerince, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ile zabıta personeline Porsuk Çayı'nda "Suda boğulmalara karşı müdahale yöntemleri" konusunda uygulamalı eğitim verildi.

AKUT tarafından hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünce de desteklenen "Sen de bir hayat kurtar" projesi kapsamında Porsuk Çayı'nda kurtarma eğitimi düzenlendi.

Porsuk Çayı'nın Köprübaşı İskelesi'nde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürlüklerinde görevli 30 personele yönelik düzenlenen eğitimin açılışına İl Emniyet Müdür yardımcıları Korkut Aydın ve Serkan Gökırmak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, AKUT İl Temsilcisi Mete Kızıl katıldı.

Eğitimde, Porsuk Çayı'nda meydana gelebilecek boğulma vakalarında, can simidi ve bazı basit materyallerin kullanılması yoluyla kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

AKUT Eskişehir Birim Sorumlusu İsmail Külgömen, can simidi olmadığı yerlerde damacana, basketbol topu ve süpürge saplarıyla da suda boğulmak üzere olan kişilere kurtarma çalışması yapılabileceğini söyledi.

- "Boğulma vakalarına ani müdahale çok önemli"

Kentte bir süre önce 84 emniyet personeline suda kurtarma eğitimi verdiklerini ifade eden Külgömen, şunları söyledi:



"Boğulma olayları herkesin de bildiği gibi çok kısa ve sessiz gerçekleşen olaylar. Maalesef çok yakınınız da hayatını kaybedebilir. Şaka yaptığını bile sanabilirsiniz. Ama maalesef üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden boğulma vakalarına ani müdahale çok önemli. Can simidinin olmadığı anlarda hangi ekipmanları kullanabiliriz? Süre kısıtlı olduğu için süre odaklı çalışmanız gerekiyor. Yüzerliği olan her nesne bir kurtarma ekipmanı olabilir. Bunlar bir damacana olabilir. İçine bir miktar su koyun, ağırlık olsun ki kolayca atabilirsiniz. Bu damacana sayesinde boğulmakta olan kişi hayata tutunmuş olur. Bir top da kurtarma malzemesi olabilir."

Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın da proje kapsamında resmi ekiplerin tamamına halat, can simidi ve teleskopik merdiven dağıttıklarını belirterek, "Bu cankurtaran dolaplarına zarar verilmesi durumunda kamu malına zarar verildiğinin ve fiili gerçekleştirenlerin de kamu malına zarar vermek suçundan işlem göreceğini hatırlatmak istiyoruz. Bir de vicdani boyutu var. İhtiyaç halinde o malzemenin olmamasından dolayı bir can kaybı yaşanırsa vicdani rahatsızlığın hesabı biraz daha güç olur." dedi.