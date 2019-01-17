Porsuk Çayı'na düştüğü öne sürülen kişiyi arama çalışması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düştüğü öne sürülen kişi için arama çalışması yapıldı.Yeni Mahalle Porsuk Caddesi'nde bir kişinin çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis,...