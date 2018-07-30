"Porsuk Barajı talimatlara uygun olarak işletiliyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğünün Porsuk Barajı'nı genelge, yönetmelikler ve işletme talimatlarına uygun olarak işletmeye devam ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Eskişehir kamuoyunda Porsuk Barajı ile ilgili bazı iddialar gündeme geldiği belirtildi.

Porsuk Barajı'nda 28 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 178 milyon metreküp su bulunduğu ve yüzde 40 aktif doluluk oranına sahip olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eskişehir'in yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacı ise 40-43 milyon metreküptür. 2018 yılı sulama sezonu bitimi 15 Ekim öngörüsüne göre Eskişehir sulaması için 48 milyon metreküp, sene sonuna kadar içme ve kullanma suyu için 15 milyon metreküptür. Porsuk Çayı doğal hayatı koruma için bırakılması planlanan 12 milyon metreküp de dahil edildiğinde yaklaşık 75 milyon metreküp suya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre baraja sene sonuna kadar hiç su gelmemesi halinde dahi rezervuardaki aktif hacmin 103 milyon metreküp seviyesine düşeceği öngörülmektedir. İdaremizce barajın su durumu ve kullanımı sürekli kontrol altında tutulmakta olup, bu senenin kurak geçeceği öngörüldüğünden 2018 yılının başında Ankara ve Eskişehir valiliklerine, kaymakamlıklara, ilgili tarım örgütlerine bildirilmiştir. Yayın organlarında özellikle Polatlı İlçesine bağlı mahallelerinin Porsuk Çayı suyunu bilinçsizce ve uyarıları dikkate almadan kullandığı belirtilmektedir. Konu yerinde tetkik edilmiş, bahsi geçen bölgelerde vatandaşların uyarıları büyük oranda dikkate aldığı ve bu sene için hububat ağırlıklı ekim yaptığı gözlemlenmiştir."

- "Kullanım hakkı sadece Eskişehir'deki tarım arazilerinin değildir"

Suyun kullanımında hak sahipliğinin sadece Eskişehir sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ait olmadığı da dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mansapta bulunan tarım arazilerinin de kadim su hakkı mevcuttur. Nasıl Kütahya'dan doğan Porsuk Çayı'nda Eskişehir'in hakkı var ise Polatlı'nın da belli bir nispette hakkı bulunmaktadır. Kurumumuz bu hakkı gözeterek dere yatağına ihtiyaç nispetinde su bırakmaktadır. Nitekim 13-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde Porsuk dere yatağına ilave 3 metreküp/saniye su bırakılmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından sıklıkla yapılan manipülatif yorumlar kamuoyunun yanlış bilgilenmesine ve kamu kuruluşlarına karşı olumsuz intibaa sahip olmalarına vesile olmaktadır. Kamu kuruluşlarını her fırsatta eleştirilerin odağı haline getirmeye çalışan yetkililerin yaptıkları yanlış uygulamaları perdelemek için bu yola başvurdukları düşünülmektedir. Bunun en büyük örneği Ilıca Barajı'nda şu an için amaçsız bir şekilde su tutulmasının Porsuk nehri yatağındaki su miktarını olumsuz etkilediğinin hiç gündeme alınmamasıdır. Porsuk Barajı'ndan medya haberlerinde bahsedildiği gibi gelişi güzel su bırakılmamaktadır. Suyun verimli ve etkin kullanılmasından sorumlu idaremiz Porsuk Barajı'nı genelge, yönetmelikler ve işletme talimatlarına uygun olarak işletmeye devam etmektedir."