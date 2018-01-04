Pomza kullanarak gürültü kirliliğine karşı izolasyon paneli üretildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyeleri, Türkiye’de pomza rezervleri bakımından önemli bir yere sahip olan Nevşehir’de, pomza kullanarak gürültü kirliliğine karşı izolasyon paneli üretti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Serkan Şahinkaya ve Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Halil İbrahim Çamlı tarafından pomza kullanılarak gürültü kirliliğine karşı üretilen izolasyon paneli ile 22 desibele kadar gürültü önlenebiliyor.

Türkiye’nin ve Nevşehir’in önemli ekonomik kaynaklarından biri olan pomzanın nitelikli endüstriyel ürüne dönüştürülmesini amaçladıklarını belirten Doç. Dr. Serkan Şahinkaya, gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmasının sonucunda, özellikle konut ve iş yerlerinde kullanılabilecek nitelikte bir ürün geliştirdiklerini söyledi.

Şahinkaya, “Ülkemizde son yıllarda Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yenilenen ve çıkartılan yönetmelikler kapsamında konutlarda da izolasyon zorunlu hale getirildi. Özellikle sanayi bölgelerinde ve trafik gürültüsünün yoğun olduğu yerleşim yerlerinde, gürültüye karşı izolasyon yapılması insan sağlığı ve refahı için zorunlu olmakta. Biz de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bu amaç doğrultusunda, Nevşehir ilimizde zengin yatakların olduğu pomza taşı (bims) kullanılarak hassas çevresel alanlarda gürültü kirliliğine karşı kullanılabilecek panel üretmek için çalışmalara başladık. Sandviç yapı olarak ürettiğimiz bu panel ile ham halinin çok düşük ekonomik değeri olan pomza taşının nitelikli endüstriyel ürüne dönüştürülmesi de sağladık. 5 cm kalınlığında ürettiğimiz panel; pomza, akrilik ve köpükten oluşmakta.. Üniversitemiz tarafından geliştirilen bu panel ile 22 desibele kadar gürültü önlenebilmekte. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmasının sonucunda, özellikle konut ve iş yerlerinde kullanılabilecek nitelikte bir ürün geliştirmiş olduk” dedi.