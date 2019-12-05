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Pompeo ve Netanyahu 'İran'ın bölgedeki zararlı etkisi'ni görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "İran'ın bölgedeki zararlı etkisi"ni ele alan bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Genel 05.12.2019, 08:26
WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Diğer yandan, ikili arasındaki söz konusu görüşmenin ilk etapta NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Londra'da olacağı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'den erken ayrılma kararı nedeniyle Lizbon'a alındığı belirtildi.
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