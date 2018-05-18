Pompalı tüfekle silahlı saldırı güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde bir banka şubesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Nevzat İspir Caddesi'nde bir banka şubesi önünde dün yaşanan olayda, İlhan Akıncı (38), alacak-verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Mesut Ü'nün saldırısına uğradı.

Banka içine kaçan Akıncı, arkasından içeri giren Mesut Ü'nün ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, sevk edildiği Konya'daki hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Mesut Ü. Ilgın Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Öte yandan, saldırı, banka şubesinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Akıncı'nın saldırgandan korunmak için banka şubesine girmesi, elinde pompalı tüfek olan zanlının da bankaya girmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, zanlının, üst kata çıkarak kaçmaya çalışan Akıncı'ya pompalı tüfekle ateş ettikten sonra banka şubesinden çıktığı da görülüyor.