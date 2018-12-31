POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, mezun olan polis adayı Alihan Küçük, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

TOKİ Spor Salonu'nda 223 polis adayı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından dönem birincisi Mümtaz Fidan, yaş kütüğüne ismini çaktı. Fidan, yaptığı konuşmada, eğitimlerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ereğli POMEM Müdürü Ali Kurbi ise çağdaş toplumlarda polisin önemli görevler aldığını söyledi.

Dört aylık eğitimini tamamlayıp polis olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Kurbi, "Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizde huzur ve güvenliğin, özgürlük ve demokrasinin sağlanması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis adaylarına seslenen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Mezun olan 223 polis adayının bugün önemli bir göreve adım attığına dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti:

"Bu üniformayı giyerek devletin önemli bir temsilcisi konumunda olacaksınız. Halkla iç içe olmanız münasebetiyle devletin varlığını, gücünü, itibarını gösteren kişiler olacaksınız. Sizlerden tek isteğim, emirleri amirlerinizden almanızdır. Başka hiçbir oluşum, cemaat, aşiret gibi yerlerden almayacaksınız. Hiçbir yere bağlılık göstermeyeceksiniz. Sizlerin bağlı olmanız gereken tek merci Türkiye Cumhuriyet devletidir ve bu devletin kanunları ile sizlere emir verenlerdir."

Daha Sonra ilk 10’a giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, yemin töreni ve kep atma ile sona erdi.

Ardından mezun öğrenciler, her br ağızdan "Ez Oğlum", "Birileri Var" türküleri ile "Allah Türk'e Yar Olsun" ve 15 Temmuz marşlarını okudu.

- Sürpriz evlilik teklifi

Törenin ardından polis adayı Alihan Küçük, arkadaşlarıyla yaptığı organizasyonla kız arkadaşı Ceyda Çelik'e evlilik teklifi yaptı. Ceyda Çelik, arkadaşı Alihan Küçük'ün yanına geldiği sırada, Küçük'ün arkadaşları, "Benimle Evlenir misin?" pankartı açtı.

Bu sırada Küçük de kız arkadaşına, yüzük uzatarak evlilik teklifi yaptı. Oldukça duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda Çelik, "evet" diyerek Küçük'e sarıldı.

Daha sonra polis adayı Küçük, teklifini kabul eden Ceyda Çelik'in parmağına yüzük taktı.

Salonda bulunan Küçük'ün arkadaşları da konfeti patlatarak çifti alkışladı.







