Polonya'da halkalanan takipteki kara leylek telef oldu

KONYA (AA) - Nadir görülen türlerden olan takipteki kara leylek "Ciconia Nigra", Konya'nın Çumra ilçesinde enerji nakil hatlarına takılarak telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün verdiği koordinat bilgileriyle milli parklar görevlileri tarafından ulaşılmaya çalışılan kara leylek, Çumra ilçesindeki bir tarım arazisinde bulundu.

Kara leyleğin enerji nakil hatlarına takılarak telef olduğu belirlendi.

Kara leyleğin bacaklarına takılı olan GPS takip cihazı ile halkanın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderilmek üzere alındığı, kara leyleğin bilim adamları tarafından göç yollarının belirlenebilmesi için Polonya'da takip cihazı takılarak halkalandığı tespit edildi.











