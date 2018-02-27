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Polonya ve Çekya'da soğuk hava can alıyor

Polonya'da 5, Çekya'da ise 3 kişi son 24 saatte aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

27 Şubat 2018 Salı 23:21
Polonya ve Çekya'da soğuk hava can alıyor
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VARŞOVA (AA) - Polonya ve Çekya'da, aşırı soğuklar nedeniyle 24 saatte 8 kişi donarak öldü.

Polonya Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte 5 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi.

RCB'nin verilerine göre, ülkede son 4 günde 8, geçen yıl kasım ayından bugüne kadar ise 53 kişi donarak yaşamını yitirdi.

Polonya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 ile 22 derece arasında seyrettiği bildirildi.

Soğuk hava Çekya'da da etkili

Çekya'nın Ostrava kentinde soğuklar nedeniyle 3 kişi donarak hayatını kaybetti.

Ostrava Polis Merkezi Sözcüsü Gabriela Holcakova tarafından yapılan açıklamada, donarak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin genellikle evsizlerin barındığı bölgede bulunduğunu söyledi.

Çekya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecenin altında seyrettiği, gelecek günlerde de sıfırın altında 20 derecenin altına kadar inebileceği uyarısında bulunuldu.

Muhabir: Mehmet Yılmaz

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