'Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek'

WASHINGTON (AA) - Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin uyguladığı yaptırımlar kapsamında İran'dan petrol alan Hindistan veya Çin gibi ülkelere muafiyet uygulanıp uygulamayacağı sorusuna cevap veren Ortagus, şunları söyledi:
Ortagus, bugün Suudi Arabistan öncülüğündeki İran ile devam eden gerginliklerin masaya yatırıldığı acil durum toplantısına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, Suudi Arabistan'ın, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) üyeleriyle bölgesel tehditleri ele alan girişimlerde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bölgenin daha istikrarlı ve huzurlu olması için Arapların İran ile mücadele konusunda hemfikir olmalarının önemini vurgulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hürmüz Boğazı yakınındaki boru hattına ve tankerlere yapılan saldırıların ardından acil durum zirvesi çağrısında bulunmuş, Mısır, Filistin, Kuveyt, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler toplantıya katılacağını duyurmuştu.