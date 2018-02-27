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Polisten öğrencilere bilgilendirme

KAYSERİ (AA) - İncesu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis memuru Şamil Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen "İletişim...

27 Şubat 2018 Salı 18:46
Polisten öğrencilere bilgilendirme
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KAYSERİ (AA) - İncesu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis memuru Şamil Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen "İletişim yolu ile dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı" konulu seminerde öğrencilerle bir araya geldi.

İncesu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde Ergün, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda internet kullanımının yetişkinlerin yanı sıra çok küçük yaştaki çocukları da suç mağduru haline getirdiğini söyledi.

Ergün, toplumun genelinin büyük sorunu haline gelen "İletişim yolu ile dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı" konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi amaçladıklarını ifade etti.

Seminerde, öğrencilere slayt gösterisi eşliğinde internetin zararlarından korunma anlatılarak, broşür dağıtıldı.

Seminere, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
İncesuKayseri
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