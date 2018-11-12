Polisten lise öğrencilerine Ankara gezisi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 39 lise öğrencisine Ankara gezisi düzenlediği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 'Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek' projesi faaliyetleri kapsamında Ankara'ya gezi düzenlendiği belirtildi.

Öğrencilerine tarihi ve kültürel katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe 15-17 yaş aralığındaki 39 lise öğrencisinin katıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gezi faaliyeti ile öğrencilerin vatandaşlık bilincinin, milli duygularının, birlik ve kardeşlik bağlarının gelişimini sağlamak amaçlanmıştır. Yapılan Ankara gezisine 2 öğretmen ve 2 polis memuru refakat etmiş, 39 lise öğrencisi ile tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edilmiştir. Gezide Anıtkabir, Etnografya Müzesi, 1. Meclis 2. Meclis ve Hacı Bayram Veli Cami gezilirken, öğrencilere yönelik bu tür faaliyetler devam edecektir."



