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Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlığı zanlısı Ö.F.A'nın,...
Genel 12.12.2019, 19:49
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlığı zanlısı Ö.F.A'nın, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre polise direnen Ö.F.A, ikna edilerek gözaltın alındı.
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