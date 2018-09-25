Polisten çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

SİVAS (AA) - Sivas'ta, polis ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim uygulaması yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde eş zamanlı olarak çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi. Uygulamalarda bin 314 şahsın sorgusunun yapıldığı, aranması olan 6 şahıs ile ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 9 kişinin yakalanarak haklarında adli ve idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Uygulama kapsamında 68 park ve 246 iş yerinin kontrol edildiği, 3 iş yerine cezai işlem uygulandığı, 166'sı okul servisi olmak üzere 224 aracın kontrol edildiği ve 5 araca 687 lira ceza uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması için uygulamaların devam edeceği belirtildi.