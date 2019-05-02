Polisleri silahla tehdit edip kaçan zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendisine dur ihtarında bulunan polisleri silahla tehdit edip kaçan zanlı kovalamaca sonucu üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda aracıyla seyir halindeyken trafiği tehlikeye sokan zanlıyı polis ekipleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheli, otomobiliyle sıkıştırdığı ekip arabasındaki polisleri silahla tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından yapılan çalışmalarda, 19 Mayıs Mahallesi Göksel Sokak'ta olduğu belirlenen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Üst aramasında sahte kimlik ele geçirilen zanlının hırsızlıktan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve çeşitli suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.







