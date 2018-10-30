Polislerden okullara bilgisayar bağışı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesine bağlı polisler okullara bilgisayar bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği Projesi" kapsamında bilgisayar ihtiyacı olan okullar için daha önce emniyet birimlerinde kullanılan 30 bilgisayar revize edilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, proje kapsamında çalışmalara 4 ay önce başladıklarını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kardeşlik köprüsü kurmak istediklerini aktaran Erdoğdu, proje kapsamında, öğrencilerin emniyet teşkilatına pozitif bakış kazanmaları, eğitime destek ve kamuda tasarrufun amaçlandığını söyledi.

Konuşmanın ardından bilgisayarlar, belirlenen okullara ulaştırılması için Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



