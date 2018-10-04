ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Suçu hassas burunlarıyla koklayarak bulan ve başta uyuşturucu olmak üzere birçok operasyonda ön saflarda polislerle beraber yer alan görev köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi Köpek Eğitim Merkezinde yetiştiriliyor.

Türkiye genelinde suçluların yakalanmasında önemli rol oynayan eğitimli köpekler, merkezde branşlarına göre farklı sürelerdeki programların ardından idarecisiyle yeni görev yerine atanıyor.

Öğrendiklerini unutmaması ve aldığı eğitimin ölçülmesi amacıyla belirli aralıklarla merkeze çağrılan görev köpekleri ile idarecileri, uygulanan testleri başarıyla geçtikten sonra görev yerlerine dönüyor.

Emniyet teşkilatının yanı sıra Jandarma, Gümrük, Sahil Güvenlik ve AFAD gibi kurumların eğitimli köpek ihtiyacını da karşılayan merkezde, ikili işbirliği anlaşmaları doğrultusunda çok sayıda ülkenin güvenlik güçleri mensuplarına da eğitim veriliyor.

- 10 branşta eğitim veriliyor

Merkezin ihtiyaç duyduğu köpekler, üretim ya da hibe yoluyla sağlanıyor.

Vatandaşlar tarafından hibe edilen köpekler, oyun oynama kabiliyeti başta olmak üzere bir dizi teste tabi tutulduktan sonra başarılı olursa programa dahil ediliyor.

Merkezde üretilen yavrular ise 45 günlük olduktan sonra oyun ağırlıklı eğitim görmeye başlıyor. Bir yaşına gelen köpek, temel eğitiminin ardından "mizacına" göre narkotik, silah/mühimmat, bomba, asayiş, özel operasyon, koku molekülü, iz takip, şehir içi iz takip, çay-tütün, ceset ve banknot arama branşlarından birinde eğitime alınıyor.

- "Fırtına" ve "Zehir"in adı barınaklarda yaşıyor

Sevgi, sabır ve otorite ile harmanlanmış bir ortamda eğitimini tamamlayan görev köpekleri, uyuşturucu başta olmak üzere birçok operasyonda polislerle ön saflarda yer alıyor.

2009 yılında Irak'ta Musul Başkonsolosluğu'na idarecisiyle atanan ve 2014'te gerçekleştirilen terör saldırısında telef olan patlayıcı ve silah mühimmat arama köpeği "Fırtına" ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir teröristi etkisiz hale getirdikten sonra el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu telef olan özel operasyon köpeği "Zehir"in adları, Köpek Eğitim Merkezi'ndeki barınaklarda yaşatılıyor.

Avrupa'nın birçok ülkesinde gerek yaş gerek fiziki yeterlilik nedeniyle görev yapamaz hale gelen köpekler iğne ile uyutulurken, Köpek Eğitim Merkezi'nde görev köpeklerine ölene kadar idarecisi tarafından bakılıyor.

- Hayvanlara şiddet haberleri onları da üzüyor

Mesailerinin tamamını sorumlu oldukları "arkadaşları" ile geçiren idarecileri, özellikle son dönemde artan hayvanlara şiddet haberlerinden rahatsızlık duyuyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi Köpek Eğitim Merkezinde görevli Komiser Merve Hilal Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada köpeklerin yaptıkları işteki en büyük yardımcıları ve arkadaşları olduğunu belirterek, narkotik ve patlayıcı madde bulunması ve insan hayatının korunmasındaki önemli katkılarına işaret etti.

Hayvanların kendilerini ifade edemediğini ve insanların yardımına ihtiyaç duyduğunu anlatan Yıldız, "Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerekiyor. Hayvan sevgisi aşılandıktan sonra bu tür sorunların aşılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Bunlar bizim silah arkadaşlarımız"

15 yıllık görev köpeği idarecisi Doğan Yıldız ise merkezde verilen eğitimlere katılan idarecilere köpek ve hayvan sevgisinin öncelikli olduğunu belirtti.

"Sevgi, sabır ve otorite olmadan köpek eğitimi zordur." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim silah arkadaşlarımız, bunlarla beraber görev yapmaktayız. Ülkemiz ve insanlarımız için hizmet etmekteyiz. Bizim için çok değerliler. O haberleri okuduğumuz zaman çok üzüntü duyuyoruz. Bunun yasal yaptırımı var, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu. En önemlisi insanlarımızda biraz daha hayvan sevgisi ve duyarlılığı olmasını istiyoruz."



