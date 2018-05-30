Polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin verdiği hesap numarasına havale yapmak için bankadan 100 bin lira çeken 81 yaşındaki kişi, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Ö'yü (81), telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiğini, kurtulması için verilen hesap numarasına 100 bin lira yatırılmasını istedi.

Bunun üzerine Yunus Emre Caddesi'ndeki bir banka şubesinden parayı çekerek elindeki poşetle caddeye çıkan yaşlı adamın telaşlı hali, devriye görevi yapan polis ekiplerini şüphelendirdi.

Ekipler, içerisinde 100 bin lira olan poşeti nereye götürdüğünü sordukları Süleyman Ö'nün, ifadeleri doğrultusunda dolandırılmaya çalışıldığını belirledi.

Dolandırılmaktan son anda kurtulan Süleyman Ö, emniyet güçlerine teşekkür etti.

Polis ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

