Polisin dikkati gasp zanlısını yakalattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahlı gasp ve hırsızlık suçundan aranan şüpheli, tren garında uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gar binası ve çevresinde güvenlik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Polis, sahte nüfus cüzdanı kullandığını belirlediği şüpheli Murat T'nin (27), iki ayrı silahlı gasp ve hırsızlık suçlarından arandığını, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.