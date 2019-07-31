Polisin çabası hayat kurtardı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi Emreler Sokakta Mehmet Akbaş'a ait tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar meydana geldiği bildirildi.