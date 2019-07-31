Polisin çabası hayat kurtardı

- Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Polisin çabası hayat kurtardı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi Emreler Sokakta Mehmet Akbaş'a ait tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bu sırada mahallede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri eve girip içeride bulunan Gülşen, Mehmet, Çiğdem ile Emine Akbaş'ı dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar meydana geldiği bildirildi.

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