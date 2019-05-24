Polisi şehit eden sürücüye 10 yıl hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Ali Toraman (25), şehit polis memuru Ali Teke'nin yakınları, yaralanan polisler Yaşar Orman (37) ve Mevlüt Boğaz ile taraf avukatları katıldı.



"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan hapsi istenen Toraman, savunmasında, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi.

"Bir insana kasıtlı olarak zarar veremem." ifadesini kullanan Toraman, "Yolda önüme bir kedi, köpek çıksa ona çarpmamak için direksiyonu çeviririm. Kimse trafikte kaza yapmak istemez. Onun için dua ediyorum. Cezaevinde kaldığım süre içerisinde kendimle muhakeme ediyorum. Dört yaşında oğlum var, zor durumda. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından şehit polis memuru Ali Teke'nin yakınları gözyaşı döktü.

Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 8 Aralık 2018'de, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada, polis memuru Ali Teke şehit olmuş, 2'si polis 4 kişi yaralanmıştı.



