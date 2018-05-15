Polise silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açtıktan sonra yakalanan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Altındağ'daki kontrol noktasındaki polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ateş açıp kaçan, sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Yaşar Can B, Mustafa G. ve Doğan O, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden Mustafa G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Yaşar Can B. ile Doğan O, adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Polisin 13 Mayıs'ta, şüphe üzerine Altındağ ilçesi Aktaş Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'nde durdurmak istediği 06 T 3504 plakalı taksiden ateş açılmış, kaçan şüphelilerin terk ettikleri otomobil, Konuklar Sokak'ta bulunmuştu.

İnceleme sırasında otomobili almak üzere ticari taksiyle geri dönen şüpheliler, peşlerine düşen güvenlik güçlerine yeniden ateş açmış, kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki Mustafa G. yakalanmıştı.

Kaçan şahısların kimlik ve adres bilgilerine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Yaşar Can B. ile Doğan O'yu da gözaltına almıştı.

