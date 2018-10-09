Polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı örgüt imamına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan, yakalanmamak için otomobille polise çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sahte kimlikle yakalanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık İsmail Çelik ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, celse arası dinlenen tanık Y.G'nin, "Kayserigazda çalıştığım sırada 'Sadık' kod isimli İsmail Çelik geldi, evine davet etti. Evinde sohbet ettik, bana birkaç asker verdi, onlardan sorumlu oldum, bana 'Aslan' kod adını İsmail Çelik verdi." şeklindeki ifadesini okuyarak, dosyaya koydu.

Yazılı olarak etkin pişmanlıkta bulunduğunu ifade eden sanık Çelik, savunmasında, 2014-2015 yıllarında 7 ay örgütün sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Avukatlardan sorumlu örgüt imamı olduğu iddiasını reddeden Çelik, kendisini toplantılara avukat M.A'nın davet ettiğini öne sürdü.

Örgütsel bir görevi olmadığını savunan Çelik, şunları kaydetti:

"Örgütsel bir görevim yoktu. Y.G. isimli tanığı da tanımam, söylediklerine şaşırdım. Oturmalarda, ilahiyat mezunu olduğum için zaman zaman dini kitap okurdum. Bunun için pişmanım. Oturmalarda örgütsel faaliyet yoktu. Bildiğim, duyduğum, gördüğüm her şeyi anlattım. Bir şey gizlemedim, saklamadım. ByLock programını bana yükleyen avukat G.T'dir. Kimseye bu programı yüklemedim. Kaçma ihtimalim yok, kaçacak olsam o dönemde kaçardım, evim, işim burada. Etkin pişmanlıkta bulundum, bu da kaçma şüphemin olmadığını gösteriyor. İşimiz, psikolojimiz, her şeyimiz bozuldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk durumunun devamına hükmetti.

- Olay

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Çelik, 2 Mart'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önünde kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polislerden birine otomobiliyle çarparak kaçmıştı. Polisin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında gözaltı kararı verilen iş adamı İsmail Çelik, Edirne'nin Keşan ilçesinde Meriç Nehri yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Üzerinde "Arif Ali N" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulunan Çelik, Kayseri'ye getirilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Çelik'in, aynı suçtan aranan kardeşi Osman Çelik'in yurt dışına kaçtığı ve Bosna Hersek'te bulunduğu belirlenmişti.

