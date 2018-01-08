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Polis ve polis yakınlarına CÜ'de tedavi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ile Sivas İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında polis ve polis yakınlarının diş tedavileri yapılacak.CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ve emniyet müdürlüğü...

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:21
Polis ve polis yakınlarına CÜ'de tedavi
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SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ile Sivas İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında polis ve polis yakınlarının diş tedavileri yapılacak.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ve emniyet müdürlüğü arasında "Polis ve Polis yakınlarına Diş Tedavi Hizmetlerinin Sağlanması İş Birliği" protokolü imzalandı. Protokol kapsamında SGK tarafından karşılanan tedaviler ücretsiz yapılacak, SGK kapmasına girmeyen tedaviler ise hasta tarafından karşılanacak.

Rektörlükte gerçekleştirilen imza töreninde konuşan rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, vatan savunması, istiklal mücadelesi için canlarını ve mallarını vermeyi göze alan emniyet mensupları ve ailelerine hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sorumluluğunu yürekten hissettiklerini belirtti.

Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise "Bizim için büyük bir şans oldu. Yoğun çalışan bir teşkilatız. Personelimizin diş tedavisinde kaybettiği zaman eşittir güvenlikte kaybedilen zamandır. En azından bu protokol sayesinde rektör hocamızın nezaketi ve yoğun çalışmasıyla hayata geçiriyoruz. Batıda birçok yerde yapılmak istenen bu protokol Sivas’a nasip oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Görler, Yrd. Doç. Dr. Recai Zan katıldı.

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