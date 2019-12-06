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Polis teşkilatından Eskişehirspor'a anlamlı destek
- İl Emniyet Müdürlüğü, maddi açıdan zor günler geçiren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a destek olmak amacıyla loca satın aldı - Bugün oynanacak Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasında, engelli çocuklar ve aileleri locada misafir edilecek
Genel 06.12.2019, 12:21
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, mali sıkıntılar yaşayan TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'a destek olmak amacıyla loca satın aldı.
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, beraberindeki yetkililer ile birlikte Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören'i ziyaret etti.
"Tarihi başarılarla dolu Eskişehirspor'un yeniden ayağa kakması ve başarılı olması tek temennimiz." diyen Dinç, kırmızı-siyahlı ekibin bugün sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edeceği karşılaşmada, locada engelli çocuklar ve ailelerinin misafir edileceğini söyledi.
Kulüp başkanı Mustafa Akgören ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin verdiği desteğin tüm kurumlara da örnek olması temennisinde bulundu.
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