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Polis terk edilen bebeğin annesini göbek bağından buldu

- Sivas'ta, 1 günlükken sokağa terk edilen bebeğin annesi, bebeğin göbeğinin iple bağlanmasından yola çıkılarak bulundu - Oluşturulan özel ekip, Afgan ailelerin yaygın olarak bebeklerinin göbeğini iple bağladığını tespit ederek, 36 yaşındaki Afganistan uyruklu kadına ulaştı

28 Aralık 2017 Perşembe 17:11
Polis terk edilen bebeğin annesini göbek bağından buldu
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, 8 gün önce sokağa terk edilen ve donmak üzereyken bulunan bebeğin annesi, bebeğin göbeğinin iple bağlanmasından yola çıkılarak bulundu.

Altuntabak Mahallesi Şenlik Sokak'ta, Afgan uyruklu bir aileye ait müstakil evin girişinde, battaniyeye sarılı halde terk edilmiş, göbeği iple bağlı 1 günlük bebek bulunması üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu.

Afgan ailelerin yaygın olarak bebeklerinin göbeğini iple bağladığını tespit eden polis ekipleri, annenin Afgan uyruklu olabileceğini tahmin ederek çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

Bölgedeki Afganlıların yaşadığı yaklaşık 300 evi kontrol eden ve civarda yer alan çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, bebeğin annesinin 36 yaşındaki Afgan uyruklu S.F. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.F'nin ifadesinde, gayrimeşru ilişki sonucu hamile kaldığını, doğurduğu kız bebeği kendisine göre maddi durumu iyi olan Afgan ailenin bahçesine bıraktığını söylediği öğrenildi.

- Bebek Sevgi Evleri'ne teslim edildi

Numune Hastanesinde tedavisi tamamlanan bebek, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince hastaneden teslim alınarak Sevgi Evleri'ne götürüldü.

Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan bir Afgan aile, evlerinin kapısının önünde terk edilmiş bebek bulmuş, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri soğuk havadan etkilenerek üşüyen ve yağmurdan ıslanan bebeği, Numune Hastanesine kaldırmıştı.

Ağırlığı 3 kilo 250 gram olan bebek, göbeği iple bağlandığı için tetanostan korumak için müdahaleler yapılmış ve göbek kordonu temizlenmişti.

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