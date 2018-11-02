Polis radarına yakalanmamak için her yolu deniyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, radar uygulamasından kaçmak için çeşitli yollar deneyen ağır yük taşımacılığı yapan 54 araç sürücüsüne, 26 bin 352 lira para cezası uyguladı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eskişehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ağır yük taşıyan araçlar üzerine sıkı denetim yaparak meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla, 2018 yılı içinde 78 bin 43 aracın denetimi yapıldı. 101 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 692 bin 254 lira cezai işlem uygulandı.

Özellikle ağır yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde yapılan uygulamayla, yol kanarındaki denetim istasyonları ve radar uygulamasından kaçmak amacıyla araçların plakalarına takograf kağıdı, tıraş köpüğü, plakaların boyasını kazımak ve başka plaka yapmak, plaka sökmek, plakayı okunmayacak şekilde yatay konuma getirmek amacıyla düzenek hazırlayan ağır yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayda, 54 araç sürücüsüne 26 bin 352 lira cezai işlem uyguladı.

Trafik ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolunda bulunan yol kanarı denetim istasyonları bölgesinde yaptığı kontrollerde, plakayı okunmayacak şekilde yatay konuma getirmek amacıyla düzenek hazırlayan sürücülere 412 lira, aynı yerde plakalarına takograf kağıdı yapıştırarak okunmasını engelleyen sürücülereyse 3 bin 453 lira para cezası kesti.