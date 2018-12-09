Polis memurundan kişisel resim sergisi

İSTANBUL (AA) - Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ordu'nun, 20 resimden oluşan kişisel sergisi, Kartal Belediye binası içerisinde bulunan etkinlik alanında açıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Ordu, 13 Aralık'a kadar açık kalacak serginin adının, görmeyen göz anlamına gelen "Zürkan" olduğunu belirtti.

Ordu, 23 yıldır emniyette görevli olduğunu, görevi dışında uzun yıllardır resimle ilgilendiğini, ilk resmini ise okula başlamadan önce yaptığını anlattı.

Tuval üzerine yağlı boyayla çalıştığını ve soyut çalışmaları olduğunu belirten Ordu, "Okula başlamadan önce evde defter ve kalem bulmuştum. Anneme bir resim yapmasını söyledim, o da oraya bir resim çizdi. Ben de o zamandan beri resim yapıyorum. Eğitim almadım, tamamen hobi olarak yapıyorum. Genellikle boş zamanlarımda evimde kendime ayırdığım odada resim yapıyorum." dedi.

Ordu, sergideki eserlerin, yaklaşık 10 yıldır yaptığı resimler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"On yıllık emeğimi burada sergiliyorum. Bu benim dördüncü kişisel sergim. İlk olarak 2007 yılında Beyoğlu'nda karma sanatçı polisler sergisine katıldım ve sergi sonunda 'sanatçı polis ödülü' aldım."

Açtığı sergilerde hep bir konuyu anlattığını kaydeden Ordu, "Burada anlatılan konu da 'Zürkan', yani görmeyen göz anlamına geliyor. Burada anlatılan göz bedenin gözü değil, nefsin gözüdür. Nefsin gözü kör ve kapalıdır. Bu yüzden nefis kendi isteklerini görür, gerçekleri göremez. Nefsin gözü kapalı olduğundan, beden gözü baksa da bir şey göremez. Burada anlatılan insanlarda var olan ancak birçoğunun farkında olmadığı bir üçüncü göz." diye konuştu.

Resim dışında müzikle de ilgilendiğini anlatan Ordu, yaklaşık iki yıldır kendi çabasıyla klarnet çalmayı öğrendiğini belirtti.

Ordu, daha sonra sergi alanında klarnetiyle "Deniz üstünde fener" adlı parçayı çaldı.