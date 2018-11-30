Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY (AA) - İstanbul'da görev yaparken yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Duysak (26), memleketi Aksaray'ın Eskil ilçesi Kaputaş Yaylası'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve bir kız çocuğu babası Duysak'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı, Eskil Kaymakamı Kübra Karaalioğlu tarafından polis memurunun eşi Aliye Duysak'a teslim edildi.

Polis memuru Duysak, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Kübra Karaalioğlu, Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, İlçe Emniyet Amiri Tunahan Mutoğlu ve vatandaşlar katıldı.