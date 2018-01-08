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Polis memuru dumandan etkilenen çocuğa ceketini örttü

- Karaman'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi, ekipler tarafından tahliye edildi - Polis memurunun evden çıkardığı 4 yaşındaki kız çocuğuna üşümemesi için üzerinden çıkardığı ceketi örtmesi dikkati çekti

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:26
Polis memuru dumandan etkilenen çocuğa ceketini örttü
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KARAMAN (AA) - Karaman'da evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 747. Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Biri çocuk 3 kişi, ekiplerin yardımıyla binadan tahliye edildi. Merve Durmuş'u (4) evden çıkaran polis memuru Ömer Ateş, küçük çocuğu bahçedeki kanepenin üzerine oturttu.

Ateş, "Üşüdün mü?" diye sorduğu kız çocuğuna üzerinden çıkardığı ceketi örttü.

Dumandan etkilenen kız çocuğu ile iki yakını, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından yakınlarının evine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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Ev YangınıKaramanPolis Memuru
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