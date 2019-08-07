Polis ekiplerinden hayvan pazarında bilgilendirme

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarına karşı canlı hayvan pazarında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, önleyici polislik faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda kurbanlık satışlarının yoğun olduğu Kırşehir canlı hayvan pazarında satıcı ve vatandaşlar sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Hayvan hırsızlığı, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının yaşanma ihtimaline karşı alıcı ve satıcılarla yüz yüze temas kuran polis ekipleri, dağıttığı broşürler ile paranın sahtesi ile gerçeği arasındaki farkı anlattı.

Yapılan bilgilendirme ile kurbanlık alım ve satımında mağduriyet, olumsuzluk yaşanmaması, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi, bayram sonrasında problem oluşmamasının hedeflendiği öğrenildi.