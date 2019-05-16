Polis ekiplerinden dolandırıcılık uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açtı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kentin farklı noktalarında stant açarak broşür dağıttı.

Açılan stantlarda cep ve ev telefonları üzerinden kendisini savcı, polis, jandarma veya kamu görevlisi gibi tanıtarak para, altın veya değerli eşya isteyenlere itibar etmemeleri uyarısında bulunan polis ekipleri, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para veya altın isteme hakkı olmadığını anlatıldı.

Vatandaşlar ayrıca, ikamet ve apartman girişlerine kamera taktırmaları, evden ayrılırken kapıyı mutlaka kilitlemeleri, tanımadıkları kişilere kapı açmamaları, şüpheli paket, çanta görmeleri halinde dokunmamaları, yaklaşmamaları, vakit kaybetmeksizin 155 Polis İmdat hattını aramaları konusunda bilgilendirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan iletişim yolu ile dolandırıcılık, ikamet güvenliği, şüpheli paket, hırsızlık konulu uyarıcı broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.