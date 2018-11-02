Polis düğünlerde havaya ateş açanlara göz açtırılmayacak

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü sokak düğünlerinde havaya ateş açanları takip için 381 polis görevlendirdi.



İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" projesi kapsamında kent genelinde önlemleri artırdıklarını bildirdi.

Niğde'de sokak düğünleri için 381 personel ve 99 ekip görevlendirdiklerini aktaran Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"7 ayrı olaydan 28 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 kişi kasten öldürme olayından tutuklandı. 9 kişi hakkında 5326 ve 5729 sayılı kanunlara muhalefetten idari işlem yapıldı. Bunların yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ve daha önce bildirimde bulunulmayan sokak düğünleri ile ilgili 46 ihbar değerlendirilerek ekip yönlendirildi.

Alınan önlemler sonucu 3 tabanca, 7 kurusıkı tabanca ve tüfek elde edildi. Maganda kurşunu ile meydana gelen olayların en aza indirilmesi için önleyici polislik tedbirlerinin artırılması ve halkımızda bu konuda bir farkındalık oluşması amacıyla yapılacak çalışmalarla söz konusu olayların süratle iyileştirilmesi hedeflenmektedir."