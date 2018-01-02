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Polis baskın yapınca eroin paketlerini yanan sobaya atmışlar

- Konya'da polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında şüphelilerin eroin paketlerini yanan sobaya attığı belirlendi - Gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı

02 Ocak 2018 Salı 11:20
Polis baskın yapınca eroin paketlerini yanan sobaya atmışlar
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KONYA (AA) - Konya'da polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında eroin paketlerini yanan sobaya attığı belirlenen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından delilleri toplayan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden şüpheliler, evdeki eroini yanan sobanın içerisine attı. Eve giren polis, anne Gürcü B, oğlu Ferhat B. ve evde bulunan Burak B'yi gözaltına aldı.

Söndürülen sobanın içinde yakılmaya çalışılan eroinin bir bölümü ele geçirildi. Evde yapılan aramada da satışa hazır 50 paket eroin bulundu.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Gürcü B. ve Ferhat B. ile Burak B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
EroinKonyaPolisSobaUyuşturucu
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