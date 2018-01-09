Polis aracına otomobil çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de trafik kazası meydana gelen bölgede güvelik şeridinde bekleyen polis aracına otomobilin çarpması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı.
Fatma Dönmez'in kullandığı 06 DA 5897 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 2. kilometresinde yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden, polis memuru Sefa Madenci idaresindeki 71 A 5432 plakalı resmi araç, güvenlik şeridinde durdu.
Bu sırada, Türk Metal Kırıkkalespor'un kaptanı Uğur Kütük'ün kontrolündeki 06 GPG 12 plakalı otomobil, polis aracına çarptı.
Yaralanan Madenci ve Kütük, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fatma Dönmez'in ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.