Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Polis aracına otomobil çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de trafik kazası meydana gelen bölgede güvelik şeridinde bekleyen polis aracına otomobilin çarpması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı. Fatma Dönmez'in kullandığı 06 DA 5897 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara...

09 Ocak 2018 Salı 11:58
Polis aracına otomobil çarptı: 2 yaralı
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de trafik kazası meydana gelen bölgede güvelik şeridinde bekleyen polis aracına otomobilin çarpması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı.

Fatma Dönmez'in kullandığı 06 DA 5897 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 2. kilometresinde yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden, polis memuru Sefa Madenci idaresindeki 71 A 5432 plakalı resmi araç, güvenlik şeridinde durdu.

Bu sırada, Türk Metal Kırıkkalespor'un kaptanı Uğur Kütük'ün kontrolündeki 06 GPG 12 plakalı otomobil, polis aracına çarptı.

Yaralanan Madenci ve Kütük, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatma Dönmez'in ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim