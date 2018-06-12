Polis Akademisi'nde yabancı öğrencilerin mezuniyet heyecanı

ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanlığında eğitim gören 98 yabancı uyruklu öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde eğitim alan 16 ülkeden 98 yabancı uyruklu öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Akademinin Gölbaşı Yerleşkesi'nde bulunan Ali Birinci Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Adem Çakıcı ile Ali Çelik, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürü Şafak Ertan Çomaklı, yabancı ülke temsilcileri, birim amirleri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende akademinin İngilizce tanıtımı ve öğrencilerin aldıkları eğitimlere ilişkin videolar izletildi.

Çolak, törende yaptığı konuşmada, Polis Akademisinin yaptığı çalışmalardan bahsederek "Sadece kendi içine odaklanmakla güçlü bir polis eğitimi verilemez. Uluslararası arenaya açılmak lazım, sürekli bir etkileşim ve iletişim içinde olmamız lazım. Bunun bizim ulusal düzeyde verdiğimiz polis eğitimini daha da güçlendirip kuvvetlendireceğine inanıyorum." dedi.

PAEM Müdürlüğünde verilen eğitiminin dünyada en iyi eğitimler arasında olduğunu söyleyen Çolak, hedeflerinin bölgedeki ülkeler arasında en iyi polis eğitimini veren lider ülke haline gelmek olduğunu belirtti.

Çolak, diploma alan 98 öğrenciden 63'ünün lisans, 35'inin yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyerek verilen eğitimin tüm masraflarını hükümetin sağladığını ve her zaman destek verdiklerini dile getirdi.

Mezun olan öğrencilerin Türkçeyi ve Türkiye'nin kültürünü öğrendiklerini belirten Çolak, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri de olacaklarını söyledi.

PAEM Müdürü Şafak Ertan Çomaklı ise öğrencilerin aldıkları eğitimlerden bahsederek bu eğitimin asıl amacının ikili ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu, öğrencilerin de Türk öğrencilerle dostluklar kurduklarını ifade etti.

Çomaklı, mezun olan öğrencilerin ailelerine, ülkelerine ve bu ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fırsat sunan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür etti.

Yüksek lisans mezunları adına törende konuşan Afgan uyruklu Komiser Muhammed Rahim Rahimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde verilen eğitim sayesinde kendilerini geliştirdiklerini belirterek aldıkları eğitimleri ülkelerine döndüklerinde meslektaşlarına aktaracaklarını söyledi.

Lisans mezunları adına törende konuşan Makedonya uyruklu Komiser Yardımcısı Ron Ademi ise ülkesine miletine sadakat ile hizmet etmek için polislik mesleğini seçtiğini dile getirerek mezun olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Adem Çakıcı ile Ali Çelik, lisans birincisi Charyguly Charygulyyev ve yüksek lisans birincisi Muhammed Rahim Rahimi'ye diplomalarını takdim etti.

Daha sonra diğer öğrenciler sırayla diplomalarını ve hediyelerini aldı.