Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar

ANKARA (AA) - Polis Akademisinin 2012 yılındaki Giriş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 62 sanıklı davada, 55 sanık 1 yıl 6 ay ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanıkların avukatları katıldı.

Son sözleri dinledikten sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Abdurrahman Kum, Ali Turgay, Aykut Coşar, Ergün Sınır, Ercan Şekersoy, Hamza Öztürk, Mustafa Mehel, Ömer Durmuş ve Zafer Dinlemez'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar, "dolandırıcılık" suçundan beraat etti.

Sanıklar Abdullah Tanas, Abdurrahim Metin, Ali Deveci, Bayram Aydın, Bilal Keser, Ferhat Ay, Hamit Barışhan, Mehmet Mutlu Atasoy, Mustafa Ural, Selman Şahin, Seyit Şahin, Şeref Çelik, Yasin Tolga Fındık ve Yunus Tosun'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Ahmet Özlü, Ahmet Muhammet Köse, Alper Sarıtepe, Enes Şahin, Halil İbrahim Kuru, Murteza Tunçel, Samet Özkürkçü, Serdar Cesur "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunlardan Özkürkçü ve Enes Şahin dışındakiler "dolandırıcılık" suçundan ayrıca 3 yıl 4'er ay hapis cezasıyla değişik miktarlarda adli para cezasına mahkum edildi.

Sanıklar Abdullah Furkan Söylemez, Ahmet Yumutkan, Arif Asma, Barış Yılmaz, Erkin Eren, Fatih Çelikbaş, Fatih Yıldız, Habib Yusuf Sucu, Hakan Altun, İbrahim Emre, İbrahim Aycıl, Muhammed Korkmaz, Muhammet Bilal Cinviz, Muhammet Fürkan Kuşaslan, Muhammet Volkan Özkan, Musa Kaymakcı, Musa Furkan Yıldız, Mustafa Furkan Güven, Oğuzhan Keskin, Oğuzhan Özdemir, Ramazan Kaya ve Yusuf Dağ, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklardan Özkan dışındakiler dolandırıcılık suçundan da 10 ay ile 3 yıl 4'er ay arasında hapis cezası ile değişen miktarlarda adli para cezasına da çarptırıldı. Mahkeme, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği cezalara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet Kadir Atmaca ve Uğur Araz'a etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasının ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 5'er yıl hapis cezası verirken, sanıklar Ahmet Faruk Sait Eroğlu, Samet İsmail Türkoğlu, Semih Tosun, Hikmet Dağcı, Hüseyin Yağız, Eset Orhan ve Batuhan Ersoy üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.