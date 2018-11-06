Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin dava

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Arda Yıldırım, Mustafa Erbil, Numan Derin ve Samet Değirmenci'nin adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep etti. Savcı, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu kaydederek, tahliye talebinde bulundu.

Avukatların ve sanıkların tahliye taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Arda Yıldırım, Mustafa Erbil, Numan Derin, Samet Değirmenci ve Fatih Çelen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.