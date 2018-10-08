Polatlı'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Polatlı ilçesinde okullarda gençlere uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramada, 6 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Isparta'dan getirilen uyuşturucu maddenin ilçedeki okullarda gençlere satıldığı bilgisini alan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Zanlı B.T'yi bir süre takibe alan ekipler, alınan yasal izinlerin ardından B.T'ye ait evde arama yaptı. Aramalarda 6 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.