Polatlı'da tefeci operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polatlı'da 8 iş yerinde tefecilik yapıldığını belirledi.

Ekiplerce ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan 21 POS cihazı, 320 kredi kartı ve 100 bin lira ile çok sayıda kaşe, fatura ve ajandaya el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.