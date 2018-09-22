Polatlı'da kütüphaneler tarım işçilerine ulaşıyor

ANKARA (AA) - Polatlı ilçesinde "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hayat Şartlarının İyileştirilmesi Projesi" (METİP) kapsamında kurulan yerleşkedeki çocuklara kütüphane hizmeti götürüldü.

METİP Projesi kapsamında ilçeye bağlı Sarıoba Yerleşkesi'nde açılan okula gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kütüphane Daire Başkanı Ahmet Aldemir, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Çakmak, Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İlhami Dıkıllıoğlu, Türkiye Sokak Oyunları Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, Değerler Eğitimi Öğretmeni Masalcı Havva Duygu Irmak, burada bulunan anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gezici kütüphaneden yararlanması sağladı.



Genel müdürlük çalışanları, çocuklarla ilgilenerek, kırtasiye malzemesi ve saat hediye etti.