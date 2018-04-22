Polatlı'da JÖAK ve THK'den gösteri

ANKARA (AA) - Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi ile Türk Hava Kurumu (THK) paramotor ekibi gösteri sundu.

Polatlı'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Sakarya Meydan Muharebesi'nin dönüm noktası Duatepe’de JÖAK paraşüt timi ile THK paramotor ekibi etkinlik yaptı.

Etkinlikte, JÖAK’ta görevli 10 paraşütçü, Güvercinlik Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na bağlı helikopterden Sakarya Meydana Muharebesi Tarihi Milli Parkı Duatepe Anıtı sahasına paraşütle gösteri atlayışı yaptı. THK pilotları da paramotorla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, THK Polatlı İlçe Başkanı Ömer Lütfi Türker'in de izlediği gösteriler, halkın beğenisini topladı.

Gösteriler sonunda Tuncer ve Yıldızkaya, gösterileri izleyen halka uçurtma dağıttı.