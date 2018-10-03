Polatlı ilçesi fotoğraflarla tanıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinin tanıtılması için çekilen fotoğraflar sergilendi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtımı Merkezi (PDTA) tarafından desteklenen sergi, Ankara Fotoğraf Sanatı Kurumu Atölyesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) sanatçılarının 1,5 yıllık saha çalışmasıyla Polatlı ilçesindeki doğal ve kültürel zenginlikler fotoğraflandı.

Sergide 200 fotoğraf arasından seçilen 50 fotoğraf sergilenmeye değer görüldü.

FSK Başkanı Ömer Gemici, açılışta yaptığı konuşmada, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ile gerçekleştirdikleri çalışmadan olumlu eleştiriler aldıklarını söyledi.

Belediyeyle kalıcı çalışmalar yürüteceklerini belirten Gemici, "Polatlı Belediyesinin yaptığı çalışmalar kurtuluş mücadelesini yapan ceddimize birer vefa örneğidir. Polatlı Belediyesinin yaptığı çalışmalarla Kurtuluş Savaşı'nın verildiği topraklar tekrar topluma kazandırıldı." dedi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise fotoğraflarla Polatlı'nın anlatılmasının cumhuriyete giden yolda Sakarya Zaferi'nin ve Polatlı'nın önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Polatlı'nın milli mücadele döneminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Koç, "Yaptığımız çalışmaları gören, inceleyen, tarih gezilerimize katılan insanlar Polatlı'nın önemini daha iyi kavradılar. Polatlı topraklarında Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izlerini görürsünüz." diye konuştu.



Sergi, 27 Ekim'e kadar gezilebilecek.