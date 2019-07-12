Polatlı darbe girişimi dosyası istinaftan geçti

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 328 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, sanıklardan 64'üne beraat, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 27'sine "ağırlaştırılmış müebbet", 20'sine "müebbet", 217'sine de 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası verilen dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.



Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi.



Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.



Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı anlatılan kararda, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.



Ceza Dairesi, gerekçeli kararla sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Davanın geçmişi ve hüküm

Davanın iddianamesine göre, darbe hazırlıkları kapsamında dönemin 58. Topçu Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Murat Aygün'e, Ankara'nın kritik kavşaklarının trafiğe kapatılmasının yanı sıra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi görevi verildi.



Darbe girişimine saatler kala Tugay Harekat Merkezinde birlik komutanlarıyla bir araya gelen Aygün, TSK'nin yönetime el koyduğunu, sıkıyönetim ilan edildiğini, kendilerine de emniyet asayiş görevi verildiğini anlattı.

Ardından Aygün, daha önce belirlenen Ankara'nın kritik kavşak ve güzergahlarında kontrolün sağlanması için birlik komutanlarına emir verdi.

Bunun üzerine mühimmat yüklü araçlarla Polatlı'dan Ankara'ya hareket eden darbecilerin bir kısmı, Yapracık yokuşunda vatandaşlar tarafından durduruldu.



Konvoyun gerisinde kalan diğer birliklerin ise Polatlı Kargalı köyü ayrımındaki hızlı tren köprüsü ile Polatlı Merkez Dörtyol kavşağından geçişleri engellendi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 1,5 yıl süren yargılama sonunda dava dosyası, 19 Haziran 2018'de karara bağlandı.



Buna göre, eski Topçu ve Füze Okulu Komutanı tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugayı Komutanı tuğgeneral Murat Aygün ile sanıklar Selçuk Serhat Pesek, Alper Doğan, Ali Dilcioğlu, Yunus Çiçek, İsmail Kanal, Yasin Malkoç, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Mustafa Kemal Biber, Aydın Babaoğlan, Melih Yasin Yüksel, Naci Kozan, Yusuf Aydoğan, Cafer Öncel, İbrahim Bektaş, Bilal Tümürlek, Önder Tanrıkulu, Mesut Yurtseven, Hakan Kıvrak, Veyis Murat Tabak, Mehmet Erol, Alican Demir, Güngör Gazi Karslı, Abdülkerim Ceyhan, Oğuz Serdar Özgür'e "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.



Sanıklar İsmail Dumlupınar, Kadir Özcan, Mustafa Torun, Necmettin Çimen, Uğur Ünal, Özge Pasin, Hakan Merdan, Emrah Aslanbaş, Enes Demir, Cüneyt Çoban, Serdar Yavuz, Ömer Gemici, Mehmet Özsoy, Alper Erkaya, Aytekin Kara, Şaban Demiraslan, Saltuk Buğrahan Kale, Erkan Kundakçı, Samet Yıldırım ve Serhat Bozoklu'ya aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, takdir hakkı kullanarak cezaları müebbet hapse çevirdi.



Mahkeme, sanıklardan 217'sini de "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım"dan çeşitli sürelerle cezalandırdı.

Bu kapsamda 7 sanığa 20, 3 sanığa 19, 2 sanığa 17, 3 sanığa 16, 4 sanığa 14 yıl 2 ay, 8 sanığa 15 yıl, 40 sanığa 13 yıl 4 ay, 150 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Albay Varol Aydın ve olay tarihinde vatani görevini yapan 62 er ile bir sivil memur ise bütün suçlamalardan beraat etti.

