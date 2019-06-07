Pobeda Airlines, Dalaman uçuşlarına başladı

MUĞLA (AA) - Rusya'nın düşük maliyetli havayolu firması Pobeda Airlines, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na seferlerine başladı.

Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'ndan tamamı dolu havalanan Pobeda Airlines firmasına ait uçak, YDA Dalaman Havalimanı'na indiğinde itfaiye araçlarının oluşturduğu su takıyla karşılandı.

Uçaktan inen turistlere çiçek verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Rus turistler daha sonra kendilerini tatil yapacakları tesislere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pobeda Airlines'ın ilk uçağının dolu gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pobeda Airlines'in Rusya'nın Anadolu Jet'i konumunda olduğunu belirten Güvenç, "Uzun süredir görüşmeler sürdürdüğümüz şirket, Moskova'dan tarifeli seferlerine başladı. Sezon başında olmamıza rağmen ilk uçağın dolu gelmesi önemli bir gösterge. Rusya'dan gelen turistlerin, Dalaman bölgesinde tatil yapması için çaba gösteren, program yapan havayolu firmalarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Güvenç, yakında yeni bir havayolu firmasının daha Dalaman'a seferlerine başlayacağını bildirdi.

Rus turistlerin bölge turizmi açısından özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Güvenç, "Rusya başta olmak üzere, farklı destinasyonlardan Dalaman bölgesine uçuşların çoğaltılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarifeli seferlerin çoğalması ve kalıcı hale gelmesi gelecek için önem arz ediyor." diye konuştu.

Pobeda Airlines'in ekime kadar haftada üç sefer gerçekleştirmesi planlanıyor.



