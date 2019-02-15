Plastik poşetler için 146 bin beyanname oluşturuldu

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanan ücretli plastik poşet uygulamasına geçen kişi ya da kurumlar için 1 Şubat'ta başlanan "plastik poşetlerin beyanı" kapsamında, bugüne kadar 146 bin beyanname oluşturuldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" doğrultusunda başlatılan ücretli plastik poşet uygulaması devam ediyor.

Uygulamaya tabi satış noktaları, Bakanlığın ana sayfasından ulaşılabilen "Beyan Sistemi" aracılığıyla ocak ayında satılan poşetler için 1 Şubat'ta beyana başladı.

Bugün sona erecek plastik poşet beyanları kapsamında, saat 20.00 itibarıyla 146 bin beyanname oluşturuldu. Saat 00.00'a kadar beyan oluşturacak kişi ya da kurumlara gecikme zammı uygulanmayacak.

Bununla birlikte plastik poşet temini yapmayan veya plastik poşet kullanarak alışveriş hizmeti sunmayan satış noktalarının beyan yapmasına gerek görülmüyor.

Öte yandan, plastik poşetlerin beyanı her ay bu şekilde oluşturulacak. Şubat ayının beyanları ise 1-15 Mart tarihlerinde yapılacak.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi uygulamasının kapsamı ve beyan işlemlerine yönelik sıkça sorulan sorular ile detaylı bilgilere Bakanlığın web sayfasından ulaşılabiliyor.